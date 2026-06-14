Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Барак Обама отреагировал на чемпионство «Нью-Йорк Никс» в НБА

Барак Обама отреагировал на чемпионство «Нью-Йорк Никс» в НБА
Комментарии

44-й президент Соединённых Штатов Америки (США) Барак Обама поздравил команду Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Нью-Йорк Никс» с чемпионством в сезоне-2025/2026.

«Поздравляю тренера Брауна, лучшего игрока финала Джейлена Брансона, O Джи [Ануноби] и остальных невероятных чемпионов НБА из «Нью-Йорк Никс». Какая победа!» — написал Обама в социальной сети Х.

В финальной серии «Нью-Йорк» встречался с «Сан-Антонио Спёрс», где одержал победу в пяти матчах со счётом 4-1. Самым ценным игроком финала был признан лидер и разыгрывающий защитник «Нью-Йорка» Джейлен Брансон, который в решающем матче установил исторический рекорд для клуба по очкам в финалах.

НБА — плей-офф . Финал. 5-й матч
14 июня 2026, воскресенье. 03:30 МСК
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Окончен
90 : 94
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Сан-Антонио Спёрс: Харпер - 25, Вембаньяма - 19, Шампани - 14, Васселл - 12, Джонсон - 7, Фокс - 7, Касл - 6, Маклафлин, Корнет, Олиник, Брайант, Миллер, Бийомбо, Джонс-Гарсия, Барнс, Уотерс III, Пламли, Ингрэм
Нью-Йорк Никс: Брансон - 45, Бриджес - 14, Харт - 13, Ануноби - 11, Шамет - 5, Кларксон - 2, Робинсон - 2, Таунс - 2, Макбрайд, Дадье, Альварадо, Колек, Сохан, Диавара, Хукпорти
Календарь плей-офф НБА сезона-2025/2026
Сетка плей-офф НБА сезона-2025/2026
Материалы по теме
Джейлен Брансон установил исторический рекорд «Нью-Йорка» по очкам в финале
«Величайшие победы в истории баскетбола». Трамп поздравил «Нью-Йорк» с чемпионством
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android