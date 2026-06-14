Барак Обама отреагировал на чемпионство «Нью-Йорк Никс» в НБА

44-й президент Соединённых Штатов Америки (США) Барак Обама поздравил команду Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Нью-Йорк Никс» с чемпионством в сезоне-2025/2026.

«Поздравляю тренера Брауна, лучшего игрока финала Джейлена Брансона, O Джи [Ануноби] и остальных невероятных чемпионов НБА из «Нью-Йорк Никс». Какая победа!» — написал Обама в социальной сети Х.

В финальной серии «Нью-Йорк» встречался с «Сан-Антонио Спёрс», где одержал победу в пяти матчах со счётом 4-1. Самым ценным игроком финала был признан лидер и разыгрывающий защитник «Нью-Йорка» Джейлен Брансон, который в решающем матче установил исторический рекорд для клуба по очкам в финалах.