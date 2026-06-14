Брансон повторил достижение Джордана в решающей игре финала НБА

29-летний разыгрывающий защитник и лидер клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Нью-Йорк Никс» американец Джейлен Брансон повторил достижение легендарного шестикратного чемпиона лиги Майкла Джордана в пятом матче финальной серии сезона-2025/2026 с «Сан-Антонио Спёрс» (94:90; счёт в серии 4-1).

Джейлен Брансон — второй игрок в истории НБА, набравший 45+ очков на выезде в победном матче, который принёс клубу титул. Первым был Майкл Джордан («Чикаго Буллз») в матче с «Ютой Джаз» в 1998 году.

В пятой игре с «Сан-Антонио» Брансон закончил встречу с 45 очками (10/20 бросков с игры, 4/7 трёхочковых, 13/15 штрафных) на своём счету.