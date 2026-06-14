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Стало известно, останется ли россиянин Всеволод Ищенко среди участников драфта НБА — 2026

Стало известно, останется ли россиянин Всеволод Ищенко среди участников драфта НБА — 2026
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21-летний российский защитник Всеволод Ищенко, выступающий за команду Единой лиги ВТБ «Локомотив-Кубань», не стал снимать свою кандидатуру с предстоящего драфта Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Драфт-аналитик Джонатан Гивони сообщил в социальной сети Х, что дедлайн для снятия кандидатуры с драфта наступил в 0:00 с 13 на 14 июня, и российский игрок не произвёл никаких действий.

80-й ежегодный драфт НБА 2026 года пройдёт в «Барклайс-центре» (Нью-Йорк, Бруклин): первый раунд состоится 23 июня, а второй — 24 июня 2026 года. В ходе мероприятия 30 команд лиги выберут 60 новых игроков.

В минувшем сезоне Единой лиги Ищенко вместе с «Локо» стал обладателем бронзовой медали.

Календарь плей-офф Единой лиги сезона-2025/2026
Сетка плей-офф Единой лиги сезона-2025/2026
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