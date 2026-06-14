«Рад, что фанатам грустно». Тренер «Сан-Антонио» — о поражении от «Нью-Йорка» в финале

Главный тренер команды НБА «Сан-Антонио Спёрс» Митч Джонсон прокомментировал поражение в финале сезона-2025/2026 от «Нью-Йорк Никс» (1-4).

«Я рад, что фанатам грустно. Рад, что они злятся, когда мы проигрываем, или хотят, чтобы мы были лучше — это часть того, чтобы быть болельщиком. И поддержка… Чувствуем любовь и поддержку от всех здесь и по всему миру, у нас лучшие болельщики в мире. И снова были в этом девять месяцев, мы хотели выиграть эту серию, как и предыдущие, но не выиграли, и мы останемся теми же людьми. Мы не дрогнем, не моргнём, не поколеблемся. Будем здесь, пока не получим расписание и не выясним, когда наша следующая игра, будем… мы будем лучше», — приводит слова Джонсона аккаунт NBA Base в социальной сети Х.