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«Рад, что фанатам грустно». Тренер «Сан-Антонио» — о поражении от «Нью-Йорка» в финале

«Рад, что фанатам грустно». Тренер «Сан-Антонио» — о поражении от «Нью-Йорка» в финале
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Главный тренер команды НБА «Сан-Антонио Спёрс» Митч Джонсон прокомментировал поражение в финале сезона-2025/2026 от «Нью-Йорк Никс» (1-4).

НБА — плей-офф . Финал. 5-й матч
14 июня 2026, воскресенье. 03:30 МСК
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Окончен
90 : 94
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Сан-Антонио Спёрс: Харпер - 25, Вембаньяма - 19, Шампани - 14, Васселл - 12, Джонсон - 7, Фокс - 7, Касл - 6, Маклафлин, Корнет, Олиник, Брайант, Миллер, Бийомбо, Джонс-Гарсия, Барнс, Уотерс III, Пламли, Ингрэм
Нью-Йорк Никс: Брансон - 45, Бриджес - 14, Харт - 13, Ануноби - 11, Шамет - 5, Кларксон - 2, Робинсон - 2, Таунс - 2, Макбрайд, Дадье, Альварадо, Колек, Сохан, Диавара, Хукпорти

«Я рад, что фанатам грустно. Рад, что они злятся, когда мы проигрываем, или хотят, чтобы мы были лучше — это часть того, чтобы быть болельщиком. И поддержка… Чувствуем любовь и поддержку от всех здесь и по всему миру, у нас лучшие болельщики в мире. И снова были в этом девять месяцев, мы хотели выиграть эту серию, как и предыдущие, но не выиграли, и мы останемся теми же людьми. Мы не дрогнем, не моргнём, не поколеблемся. Будем здесь, пока не получим расписание и не выясним, когда наша следующая игра, будем… мы будем лучше», — приводит слова Джонсона аккаунт NBA Base в социальной сети Х.

Каледнарь плей-офф НБА сезона-2025/2026
Сетка плей-офф НБА сезона-2025/2026
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