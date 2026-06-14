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Экс-тренер «Зенита» Вергун возглавит «Автодор» — источник

Экс-тренер «Зенита» Вергун возглавит «Автодор» — источник
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Белорусский тренер Ростислав Вергун договорился о переходе в саратовский «Автодор», сообщается в телеграм-канале «Перехват». Он сменит на посту главного тренера Стипе Кулиша, который уже покинул команду.

С 2014 по 2023 год Вергун работал в структуре баскетбольного клуба «Цмоки-Минск» (позже «Минск». — Прим. «Чемпионата»), где тренировал молодёжную команду, а с 2019-го стал главным тренером. В декабре 2023-го минчане, стартовавшие в сезоне с 0-16, расстались с Вергуном. Через неделю специалист возглавил екатеринбургский «Уралмаш».

В январе 2026-го «Уралмаш» уволил тренера. После этого специалист вошёл в штаб «Зенита», а после увольнения Деяна Радоньича стал руководить командой в серии за третье место Единой лиги ВТБ с краснодарским «Локомотивом-Кубань». Петербургская команда проиграла серию со счётом 2-3.

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