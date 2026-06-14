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Видео: Тимоти Шаламе отпраздновал чемпионство «Никс» вместе с командой

Видео: Тимоти Шаламе отпраздновал чемпионство «Никс» вместе с командой
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Известный голливудский актёр Тимоти Шаламе, болеющий за «Нью-Йорк Никс», отпраздновал победу команды в финале плей-офф НБА вместе с игроками клуба. Пятый матч финальной серии с «Сан-Антонио Спёрс» завершился победой «Никс» со счётом 94:90. Команда выиграла финальную серию со счётом 4-1 и впервые с 1973 года стала чемпионом НБА.

НБА — плей-офф . Финал. 5-й матч
14 июня 2026, воскресенье. 03:30 МСК
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Окончен
90 : 94
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Сан-Антонио Спёрс: Харпер - 25, Вембаньяма - 19, Шампани - 14, Васселл - 12, Джонсон - 7, Фокс - 7, Касл - 6, Маклафлин, Корнет, Олиник, Брайант, Миллер, Бийомбо, Джонс-Гарсия, Барнс, Уотерс III, Пламли, Ингрэм
Нью-Йорк Никс: Брансон - 45, Бриджес - 14, Харт - 13, Ануноби - 11, Шамет - 5, Кларксон - 2, Робинсон - 2, Таунс - 2, Макбрайд, Дадье, Альварадо, Колек, Сохан, Диавара, Хукпорти

После финальной сирены Шаламе спустился в раздевалку, чтобы разделить праздник с игроками. В разгар торжества актёр попал под традиционный душ из шампанского. Видео было опубликовано на официальной странице НБА в социальных сетях.

Напомним, разыгрывающий «Нью-Йорка» Джейлен Брансон был признан самым ценным игроком (MVP) финальной серии НБА сезона-2025/2026.

Календарь плей-офф НБА сезона-2025/2026
Сетка плей-офф НБА сезона-2025/2026
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