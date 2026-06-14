Видео: Тимоти Шаламе отпраздновал чемпионство «Никс» вместе с командой

Известный голливудский актёр Тимоти Шаламе, болеющий за «Нью-Йорк Никс», отпраздновал победу команды в финале плей-офф НБА вместе с игроками клуба. Пятый матч финальной серии с «Сан-Антонио Спёрс» завершился победой «Никс» со счётом 94:90. Команда выиграла финальную серию со счётом 4-1 и впервые с 1973 года стала чемпионом НБА.

После финальной сирены Шаламе спустился в раздевалку, чтобы разделить праздник с игроками. В разгар торжества актёр попал под традиционный душ из шампанского. Видео было опубликовано на официальной странице НБА в социальных сетях.

Напомним, разыгрывающий «Нью-Йорка» Джейлен Брансон был признан самым ценным игроком (MVP) финальной серии НБА сезона-2025/2026.