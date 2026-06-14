Вембаньяма: мы не были готовы выиграть чемпионский перстень. Я не был готов выиграть его

Французский центровой «Сан-Антонио Спёрс» Виктор Вембаньяма признался, что в финальной серии плей-офф НБА с «Нью-Йорк Никс» (1-4) сказалось отсутствие опыта у молодой техасской команды, большинство игроков которой дебютировали в плей-офф. Француз взял на себя личную ответственность за ошибки, допущенные в серии.

«Очевидно, мы не были готовы выиграть чемпионский перстень. Я не был готов выиграть перстень. Тут без вопросов. Хотя с точки зрения желания добиться успеха, интенсивности и усилий мы были на хорошем уровне, включая меня. Но не хватает опыта. Дело в ошибках. У нас нет проблем с уровнем таланта, мастерства и потенциала. Просто совершаем слишком много ошибок. Я совершаю слишком много ошибок», – приводит слова Вембаньямы Basket News.