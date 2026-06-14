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Вембаньяма: мы не были готовы выиграть чемпионский перстень. Я не был готов выиграть его

Вембаньяма: мы не были готовы выиграть чемпионский перстень. Я не был готов выиграть его
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Французский центровой «Сан-Антонио Спёрс» Виктор Вембаньяма признался, что в финальной серии плей-офф НБА с «Нью-Йорк Никс» (1-4) сказалось отсутствие опыта у молодой техасской команды, большинство игроков которой дебютировали в плей-офф. Француз взял на себя личную ответственность за ошибки, допущенные в серии.

НБА — плей-офф . Финал. 5-й матч
14 июня 2026, воскресенье. 03:30 МСК
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Окончен
90 : 94
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Сан-Антонио Спёрс: Харпер - 25, Вембаньяма - 19, Шампани - 14, Васселл - 12, Джонсон - 7, Фокс - 7, Касл - 6, Маклафлин, Корнет, Олиник, Брайант, Миллер, Бийомбо, Джонс-Гарсия, Барнс, Уотерс III, Пламли, Ингрэм
Нью-Йорк Никс: Брансон - 45, Бриджес - 14, Харт - 13, Ануноби - 11, Шамет - 5, Кларксон - 2, Робинсон - 2, Таунс - 2, Макбрайд, Дадье, Альварадо, Колек, Сохан, Диавара, Хукпорти

«Очевидно, мы не были готовы выиграть чемпионский перстень. Я не был готов выиграть перстень. Тут без вопросов. Хотя с точки зрения желания добиться успеха, интенсивности и усилий мы были на хорошем уровне, включая меня. Но не хватает опыта. Дело в ошибках. У нас нет проблем с уровнем таланта, мастерства и потенциала. Просто совершаем слишком много ошибок. Я совершаю слишком много ошибок», – приводит слова Вембаньямы Basket News.

Календарь плей-офф НБА сезона-2025/2026
Сетка плей-офф НБА сезона-2025/2026
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