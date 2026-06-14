Брансон — о чемпионстве «Нью-Йорка»: нет слов. Это всё, о чём я когда-либо мечтал

Американский разыгрывающий «Нью-Йорк Никс» Джейлен Брансон, признанный самым ценным игроком финальной серии плей-офф НБА, прокомментировал победу над «Сан-Антонио Спёрс» (94:90, 4-1). «Никс» впервые с 1973 года стали чемпионами НБА.

«Знаете, у меня нет слов. Это всё, о чём я когда-либо мечтал. Даже не знаю, что сейчас чувствую. Я в восторге. Всякий раз, когда нас списывали со счетов, мы находили способ вернуться и что-то изменить. Именно для этого я перебрался в Нью-Йорк», — приводит слова Брансона портал ESPN.

В пятом матче серии Джейлен Брансон набрал 45 очков, сделал три подбора и три передачи.