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Брансон — о чемпионстве «Нью-Йорка»: нет слов. Это всё, о чём я когда-либо мечтал

Брансон — о чемпионстве «Нью-Йорка»: нет слов. Это всё, о чём я когда-либо мечтал
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Американский разыгрывающий «Нью-Йорк Никс» Джейлен Брансон, признанный самым ценным игроком финальной серии плей-офф НБА, прокомментировал победу над «Сан-Антонио Спёрс» (94:90, 4-1). «Никс» впервые с 1973 года стали чемпионами НБА.

НБА — плей-офф . Финал. 5-й матч
14 июня 2026, воскресенье. 03:30 МСК
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Окончен
90 : 94
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Сан-Антонио Спёрс: Харпер - 25, Вембаньяма - 19, Шампани - 14, Васселл - 12, Джонсон - 7, Фокс - 7, Касл - 6, Маклафлин, Корнет, Олиник, Брайант, Миллер, Бийомбо, Джонс-Гарсия, Барнс, Уотерс III, Пламли, Ингрэм
Нью-Йорк Никс: Брансон - 45, Бриджес - 14, Харт - 13, Ануноби - 11, Шамет - 5, Кларксон - 2, Робинсон - 2, Таунс - 2, Макбрайд, Дадье, Альварадо, Колек, Сохан, Диавара, Хукпорти

«Знаете, у меня нет слов. Это всё, о чём я когда-либо мечтал. Даже не знаю, что сейчас чувствую. Я в восторге. Всякий раз, когда нас списывали со счетов, мы находили способ вернуться и что-то изменить. Именно для этого я перебрался в Нью-Йорк», — приводит слова Брансона портал ESPN.

В пятом матче серии Джейлен Брансон набрал 45 очков, сделал три подбора и три передачи.

Календарь плей-офф НБА сезона-2025/2026
Сетка плей-офф НБА сезона-2025/2026
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