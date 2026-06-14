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Аналитик НБА Стивен Эй Смит высказался о победе «Никс» в финале плей-офф НБА

Аналитик НБА Стивен Эй Смит высказался о победе «Никс» в финале плей-офф НБА
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Аналитик НБА Стивен Эй Смит прокомментировал победу «Нью-Йорк Никс» над «Сан-Антонио Спёрс» в финале плей-офф НБА (4-1 в серии). По его словам, если бы титул выиграл звёздный центровой «Спёрс» Виктор Вембаньяма, все команды были бы вынуждены искать способы остановить французского «инопланетянина».

НБА — плей-офф . Финал. 5-й матч
14 июня 2026, воскресенье. 03:30 МСК
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Окончен
90 : 94
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Сан-Антонио Спёрс: Харпер - 25, Вембаньяма - 19, Шампани - 14, Васселл - 12, Джонсон - 7, Фокс - 7, Касл - 6, Маклафлин, Корнет, Олиник, Брайант, Миллер, Бийомбо, Джонс-Гарсия, Барнс, Уотерс III, Пламли, Ингрэм
Нью-Йорк Никс: Брансон - 45, Бриджес - 14, Харт - 13, Ануноби - 11, Шамет - 5, Кларксон - 2, Робинсон - 2, Таунс - 2, Макбрайд, Дадье, Альварадо, Колек, Сохан, Диавара, Хукпорти

«Если бы «Спёрс» выиграли чемпионство, вся НБА эволюционировала бы, разрабатывая схемы, как сбить с толку инопланетянина, 224-сантиметрового инопланетянина из Франции. Как это сделать? Но угадайте что? Теперь 185-сантиметровый защитник, который не самый атлетичный над кольцом — не в этом его игра, просто умный, блестящий как баскетбольный эрудит, невероятная работа ног — этот парень ростом 185 см привёл эту команду», — приводит слова Смит The NBA Base в социальной сети Х.

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Новости. Баскетбол
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