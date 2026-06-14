Аналитик НБА Стивен Эй Смит высказался о победе «Никс» в финале плей-офф НБА

Аналитик НБА Стивен Эй Смит прокомментировал победу «Нью-Йорк Никс» над «Сан-Антонио Спёрс» в финале плей-офф НБА (4-1 в серии). По его словам, если бы титул выиграл звёздный центровой «Спёрс» Виктор Вембаньяма, все команды были бы вынуждены искать способы остановить французского «инопланетянина».

«Если бы «Спёрс» выиграли чемпионство, вся НБА эволюционировала бы, разрабатывая схемы, как сбить с толку инопланетянина, 224-сантиметрового инопланетянина из Франции. Как это сделать? Но угадайте что? Теперь 185-сантиметровый защитник, который не самый атлетичный над кольцом — не в этом его игра, просто умный, блестящий как баскетбольный эрудит, невероятная работа ног — этот парень ростом 185 см привёл эту команду», — приводит слова Смит The NBA Base в социальной сети Х.