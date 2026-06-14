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Президент ПБК ЦСКА Ватутин: Пистиолис — готовый тренер для Евролиги, но он предан ЦСКА

Президент ПБК ЦСКА Ватутин: Пистиолис — готовый тренер для Евролиги, но он предан ЦСКА
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Президент ПБК ЦСКА Андрей Ватутин заявил, что ожидает продолжения сотрудничества с главным тренером команды Андреасом Пистиолисом, несмотря на интерес со стороны европейских клубов.

«В целом логично этого ожидать. На мой взгляд, Андреас — готовый тренер для Евролиги, просто далеко не все коллеги из этого турнира хотят брать на себя риск, предпочитая выбирать привычные фамилии. Андреас по-настоящему предан ЦСКА, наслаждается работой в клубе и не стремится искать от добра добра», — приводит слова Ватутина «Матч ТВ».

Напомним, Пистиолис был признан лучшим тренером Единой лиги ВТБ по итогам сезона-2025/2026.

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