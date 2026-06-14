Президент ПБК ЦСКА высказался об интересе европейских клубов к MVP Единой лиги Тримблу

Президент ПБК ЦСКА Андрей Ватутин рассказал о новом долгосрочном контракте самого ценного игрока Единой лиги ВТБ американского разыгрывающего Мело Тримбла и его желании остаться в московском клубе.

«У Мело не просто действует контракт, по ходу этого сезона он подписал новое долгосрочное соглашение. Уже зимой было понятно, что наш MVP может вызывать интерес топовых европейских клубов, его желание поставить подпись под очередным контрактом чётко говорит о его амбициях, стремлении продолжать побеждать с ЦСКА. Плюс мамина любовь к Мело стала ещё сильнее», — приводит слова Ватутина «Матч ТВ».

Напомним, Мело Тримбл стал самым ценным игроком (MVP) Единой лиги по итогам сезона-2025/2026.