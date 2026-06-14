Защитник «Нью-Йорка» Харт эмоционально высказался о победе команды в финале плей-офф НБА

Американский защитник «Нью-Йорк Никс» Джош Харт поделился эмоциями после завоевания чемпионского титула НБА, рассказав о давлении и ожиданиях, с которыми игроки клуба сталкивались на протяжении последних сезонов. «Никс» выиграли финальную серию у «Сан-Антонио Спёрс» со счётом 4-1 и впервые с 1973 года стали чемпионами НБА.

«Меня так много раз ставили под сомнение, обменивали, у меня было столько нестабильности — семь, восемь разных главных тренеров. Нашёл дом в Нью-Йорке. Они приняли меня таким, какой есть, как игрока. Я ни в коем случае не идеален. Совершаю много ошибок. Но стараюсь выкладываться на все 100. Пытаюсь сделать всё, что могу, чтобы помочь команде победить. Мне всё равно на очки. Готов пожертвовать чем угодно ради этого города, ради этой майки, ради этой франшизы. Люди не понимают, мы редко об этом говорим, насколько тяжёлым может быть груз ожиданий, который идёт вместе с майкой «Никс». Но сегодня, прямо сейчас, она ощущается легче, чем когда‑либо», — приводит слова Харта портал Bleacher Report.