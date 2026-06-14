Президент ПБК ЦСКА Ватутин прокомментировал победу в финальной серии с УНИКСом

Президент ЦСКА Андрей Ватутин прокомментировал победу армейцев над УНИКСом в финальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ (4-0).

— В прошлом году ЦСКА со счётом 4-0 обыграл УНИКС в полуфинале, сейчас то же самое произошло в финале. Получается, что казанцы в плей‑офф удобный соперник для армейцев?

— Это лишь статистика. По факту на протяжении многих лет казанцы оказывают нам серьёзное сопротивление, они совсем недавно заслуженно стали чемпионами Единой лиги ВТБ. Они здорово провели нынешний регулярный чемпионат, дважды обыграв ЦСКА. Команда показала замечательную игру и характер в полуфинале с «Зенитом». Наверняка из‑за этого им не хватило сил и глубины состава на финал, но это только подчёркивает работу баскетболистов и штаба ЦСКА по физподготовке, распределению нагрузки и правильному использованию резерва.

— За счёт чего взяли верх над УНИКСом?

— За счёт отличной подготовки к конкретному сопернику, чёткого распределения ролей, невероятной самоотдачи и настоящего чемпионского характера.

— Можно сказать, что это была одна из самых лёгких финальных серий?

— Да, если вы имеете в виду нервное напряжение в концовках. Повторю, чтобы крупно выиграть во всех матчах финала, командой была проделана огромная работа на тренировках. Ребята полностью выкладывались на паркете в каждой из игр, — приводит слова Ватутина «Матч ТВ».