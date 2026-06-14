Вембаньяма: Брансон контролирует игру в любой ситуации, мне этого не хватает

Французский центровой «Сан-Антонио Спёрс» Виктор Вембаньяма после поражения в пятом матче финальной серии плей-офф НБА от «Нью-Йорк Никс» (90:94; 1-4) признался, что ему не хватает контроля над игрой, которым обладает лидер «Никс» Джейлен Брансон.

«Собираюсь работать ещё усерднее, очевидно, чтобы стать ещё более выносливым, прежде всего сохранять свежесть в голове и контролировать игру в любой момент. Именно этим особенно выделяется Джейлен Брансон, например. Он контролирует игру в любой ситуации, мне этого не хватает. Слишком много моментов – и это не из-за плохих намерений – но слишком много эпизодов, когда я пассивен, когда у меня нет того контроля над игрой, которого хочу, это в итоге стоит нам результата», – приводит слова Вембаньямы L’Équipe.