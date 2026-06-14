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Вембаньяма: Брансон контролирует игру в любой ситуации, мне этого не хватает

Вембаньяма: Брансон контролирует игру в любой ситуации, мне этого не хватает
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Французский центровой «Сан-Антонио Спёрс» Виктор Вембаньяма после поражения в пятом матче финальной серии плей-офф НБА от «Нью-Йорк Никс» (90:94; 1-4) признался, что ему не хватает контроля над игрой, которым обладает лидер «Никс» Джейлен Брансон.

НБА — плей-офф . Финал. 5-й матч
14 июня 2026, воскресенье. 03:30 МСК
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Окончен
90 : 94
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Сан-Антонио Спёрс: Харпер - 25, Вембаньяма - 19, Шампани - 14, Васселл - 12, Джонсон - 7, Фокс - 7, Касл - 6, Маклафлин, Корнет, Олиник, Брайант, Миллер, Бийомбо, Джонс-Гарсия, Барнс, Уотерс III, Пламли, Ингрэм
Нью-Йорк Никс: Брансон - 45, Бриджес - 14, Харт - 13, Ануноби - 11, Шамет - 5, Кларксон - 2, Робинсон - 2, Таунс - 2, Макбрайд, Дадье, Альварадо, Колек, Сохан, Диавара, Хукпорти

«Собираюсь работать ещё усерднее, очевидно, чтобы стать ещё более выносливым, прежде всего сохранять свежесть в голове и контролировать игру в любой момент. Именно этим особенно выделяется Джейлен Брансон, например. Он контролирует игру в любой ситуации, мне этого не хватает. Слишком много моментов – и это не из-за плохих намерений – но слишком много эпизодов, когда я пассивен, когда у меня нет того контроля над игрой, которого хочу, это в итоге стоит нам результата», – приводит слова Вембаньямы L’Équipe.

Календарь плей-офф НБА сезона-2025/2026
Сетка плей-офф НБА сезона-2025/2026
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