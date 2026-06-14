«Бостон» сделал предложение по обмену Янниса Адетокунбо — Симмонс

Известный американский журналист и эксперт Билл Симмонс заявил, что «Бостон Селтикс» на этой неделе сделали предложение по обмену звёздного форварда «Милуоки Бакс» Янниса Адетокунбо.

«Насколько знаю, они сделали предложение на этой неделе. Не знаю, каким именно было это предложение и кто в него входил, но оно было на столе. Честно говоря, меня это удивило, потому что я думал, что «Селтикс» вообще не участвуют в гонке за Адетокунбо», – приводит слова Симмонса портал MassLIve.

В прошедшем сезоне греческий форвард провёл за «Милуоки» 36 матчей, набирая 27,6 очка, делая 9,8 подбора и 5,4 передачи в среднем за игру. «Бакс» завершили сезон-2025/2026 с балансом 32-50, впервые за 10-летие не попав в плей-офф.