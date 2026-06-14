Защитник «Зенита» Емченко: в раздевалке после последней игры были тишина и опустошение

Защитник «Зенита» Владислав Емченко после окончания сезона поделился эмоциями от пятого матча серии за третье место Единой лиги ВТБ с краснодарским «Локомотивом-Кубань» (76:84; 2-3 в серии). По его словам, в раздевалке царили тишина и опустошение.

— Прошли пару дней после пятого матча с «Локо», эмоции улеглись. Как настроение в команде? Что обсуждали между собой?

— После последней игры в раздевалке по большей части была тишина. Ощущалось опустошение, чувствовалось общее расстройство и понимание, что это последняя игра, она проиграна. Амбиции, желание и возможности были высокие. Конечно, и мы, и все, кто за нас болеет, ждали другого результата. Сейчас, пару дней спустя, эмоции немного улеглись, чувства успокоились, а на парнях видна уставшая улыбка. Через пару мгновений встреча с нашими любимыми и преданными болельщиками. Хочется не вовлекаться в грусть, а, наоборот, поговорить о позитивных вещах, повспоминать о крутых и классных играх и моментах. Поблагодарить всех тех, кто нас поддерживал несмотря ни на что! И завершить этот сезон на позитивной ноте!» — сказал Емченко в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Ершовой.