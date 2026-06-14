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Защитник «Зенита» Емченко: в раздевалке после последней игры были тишина и опустошение

Защитник «Зенита» Емченко: в раздевалке после последней игры были тишина и опустошение
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Защитник «Зенита» Владислав Емченко после окончания сезона поделился эмоциями от пятого матча серии за третье место Единой лиги ВТБ с краснодарским «Локомотивом-Кубань» (76:84; 2-3 в серии). По его словам, в раздевалке царили тишина и опустошение.

Единая лига ВТБ . За 3-е место
12 июня 2026, пятница. 13:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
76 : 84
Локомотив-Кубань
Краснодар
Зенит: Мун - 23, Роберсон - 16, Мартюк - 15, Фрейзер - 12, Жбанов - 3, Воронцевич - 3, Карасёв - 2, Бако - 2, Щербенев, Узинский, Емченко, Шаманич
Локомотив-Кубань: Миллер - 23, Мартин - 13, Хантер - 10, Хаджибегович - 10, Ищенко - 8, Темиров - 6, Мур - 5, Самойленко - 5, Квитковских - 4, Ведищев, Шеянов, Коновалов

— Прошли пару дней после пятого матча с «Локо», эмоции улеглись. Как настроение в команде? Что обсуждали между собой?
— После последней игры в раздевалке по большей части была тишина. Ощущалось опустошение, чувствовалось общее расстройство и понимание, что это последняя игра, она проиграна. Амбиции, желание и возможности были высокие. Конечно, и мы, и все, кто за нас болеет, ждали другого результата. Сейчас, пару дней спустя, эмоции немного улеглись, чувства успокоились, а на парнях видна уставшая улыбка. Через пару мгновений встреча с нашими любимыми и преданными болельщиками. Хочется не вовлекаться в грусть, а, наоборот, поговорить о позитивных вещах, повспоминать о крутых и классных играх и моментах. Поблагодарить всех тех, кто нас поддерживал несмотря ни на что! И завершить этот сезон на позитивной ноте!» — сказал Емченко в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Ершовой.

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