Емченко: если бы можно было вернуть пятый матч с УНИКСом, результат был бы другим

Защитник «Зенита» Владислав Емченко признался, что хотел бы переиграть пятый матч полуфинальной серии с УНИКСом (66:83) и выразил уверенность, что команда была способна на большее.

— Если бы можно было вернуться в прошлое и переиграть один матч этого плей-офф, какой бы ты выбрал и почему?

— Ну, давайте вернёмся в полуфинальную серию. Наверное, вот этот пятый матч с УНИКСом, когда вели в серии 3-1. Я не играл, многие ребята были с какими-то микротравмами. Если вернуть этот матч и как-то исцелить всех тех, кто играл с повреждениями, настроиться ещё более серьёзно и отнестись к этому матчу как к самому важному в жизни, наверняка был бы другой результат.

— Сейчас кажется, что итоговый результат закономерен, или всё же остаётся ощущение, что команда была способна на большее?

— 100%. В начале сезона я говорил: баскетбольный клуб «Зенит» — клуб с большой историей, каждый год организация ставит перед собой самые высокие цели. Глядя на итоговый результат, искренне считаю, что мы были способны на большее. Даже не смотря на трудности и травмы, которые у нас часто случались в сезоне. Но случилось то, что случилось. Закономерно это или нет, не знаю, не мне судить. Главное, что все живы-здоровы, сейчас хочется провести время с болельщиками, отдать им дань благодарности и закончить этот сезон, как я уже сказал, с улыбкой и на позитивной ноте, — сказал Емченко в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Ершовой.