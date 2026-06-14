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Емченко: если бы можно было вернуть пятый матч с УНИКСом, результат был бы другим

Емченко: если бы можно было вернуть пятый матч с УНИКСом, результат был бы другим
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Защитник «Зенита» Владислав Емченко признался, что хотел бы переиграть пятый матч полуфинальной серии с УНИКСом (66:83) и выразил уверенность, что команда была способна на большее.

Единая лига ВТБ . 1/2 финала
22 мая 2026, пятница. 19:30 МСК
УНИКС
Казань
Окончен
83 : 66
Зенит
Санкт-Петербург
УНИКС: Рейнольдс - 21, Бингэм - 19, Д. Кулагин - 8, М. Кулагин - 8, Швед - 8, Беленицкий - 7, Ли - 6, Лопатин - 3, Стюарт - 3, Захаров, Абдулбасиров, Стуленков
Зенит: Жбанов - 17, Джузэнг - 13, Фрейзер - 11, Роберсон - 10, Мартюк - 7, Мун - 5, Воронцевич - 3, Щербенев, Карасёв, Узинский, Бако, Шаманич

— Если бы можно было вернуться в прошлое и переиграть один матч этого плей-офф, какой бы ты выбрал и почему?
— Ну, давайте вернёмся в полуфинальную серию. Наверное, вот этот пятый матч с УНИКСом, когда вели в серии 3-1. Я не играл, многие ребята были с какими-то микротравмами. Если вернуть этот матч и как-то исцелить всех тех, кто играл с повреждениями, настроиться ещё более серьёзно и отнестись к этому матчу как к самому важному в жизни, наверняка был бы другой результат.

— Сейчас кажется, что итоговый результат закономерен, или всё же остаётся ощущение, что команда была способна на большее?
— 100%. В начале сезона я говорил: баскетбольный клуб «Зенит» — клуб с большой историей, каждый год организация ставит перед собой самые высокие цели. Глядя на итоговый результат, искренне считаю, что мы были способны на большее. Даже не смотря на трудности и травмы, которые у нас часто случались в сезоне. Но случилось то, что случилось. Закономерно это или нет, не знаю, не мне судить. Главное, что все живы-здоровы, сейчас хочется провести время с болельщиками, отдать им дань благодарности и закончить этот сезон, как я уже сказал, с улыбкой и на позитивной ноте, — сказал Емченко в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Ершовой.

Календарь плей-офф Единой лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица плей-офф Единой лиги сезона-2025/2026
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