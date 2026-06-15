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Шакил О’Нил: Леброн Джеймс был готов к лиге с первого дня, Брайанту понадобилось 2-3 года

Шакил О’Нил: Леброн Джеймс был готов к лиге с первого дня, Брайанту понадобилось 2-3 года
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54-летний член Зала славы баскетбола, 15-кратный участник матча всех звёзд и четырёхкратный чемпион НБА Шакил О’Нил рассказал, кого бы он выбрал под первым номером драфта в гипотетическом сценарии, где мог бы взять любого игрока в истории баскетбола.

«Наверное, выбрал бы Леброна Джеймса, потому что Леброн – и я понимаю, что это сравнение с Коби Брайантом – он был готов к лиге с первого дня. Кобе понадобилось два-три года, чтобы «включиться». А у Леброна это было с первого дня, поэтому, скорее всего, я бы выбрал Брона», – приводит слова О’Нила New York Post.

Леброн Джеймс становился чемпионом НБА четыре раза (2012, 2013, 2016, 2020).

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