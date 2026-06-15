Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Трудовая инспекция выясняет ситуацию с долгами по зарплате в БК «Пари НН»

Трудовая инспекция выясняет ситуацию с долгами по зарплате в БК «Пари НН»
Комментарии

Государственная трудовая инспекция начала проверку финансового положения баскетбольного клуба «Пари Нижний Новгород». Поводом для контроля послужила информация в СМИ о возможном снятии команды с чемпионата Единой лиги ВТБ из-за задолженности по заработной плате перед сотрудниками. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Обращений от работников клуба в трудовую инспекцию не поступало. Если информация о задолженности подтвердится, будут приняты меры инспекторского реагирования, чтобы обеспечить трудовые права сотрудников клуба.

В прошедшем сезоне Единой лиги «Нижний Новгород» занял девятое место в регулярном чемпионате, одержав 12 побед в 40 матчах и не попав в плей‑офф.

Материалы по теме
Президент БК «Пари НН»: собираем пакет документов для участия в чемпионате Единой лиги
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android