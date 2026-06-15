Трудовая инспекция выясняет ситуацию с долгами по зарплате в БК «Пари НН»

Государственная трудовая инспекция начала проверку финансового положения баскетбольного клуба «Пари Нижний Новгород». Поводом для контроля послужила информация в СМИ о возможном снятии команды с чемпионата Единой лиги ВТБ из-за задолженности по заработной плате перед сотрудниками. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Обращений от работников клуба в трудовую инспекцию не поступало. Если информация о задолженности подтвердится, будут приняты меры инспекторского реагирования, чтобы обеспечить трудовые права сотрудников клуба.

В прошедшем сезоне Единой лиги «Нижний Новгород» занял девятое место в регулярном чемпионате, одержав 12 побед в 40 матчах и не попав в плей‑офф.