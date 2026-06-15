Уэст — о Вембаньяме: 228 см роста, а игры спиной к кольцу нет. Дичь какая-то

Двукратный чемпион НБА в составе «Голден Стэйт Уорриорз» Дэвид Уэст в социальных сетях критически отозвался о французском центровом «Сан-Антонио Спёрс» Викторе Вембаньяме после поражения его команды в финале НБА от «Нью-Йорк Никс» (1-4).

«228 см роста, а игры в посте или спиной к кольцу нет. Дичь какая-то», — написал Уэст на своей странице в социальной сети Х.

В финальной серии 22-летний звёздный центровой «Сан-Антонио» набирал в среднем 26 очков (42,3% с игры, 27,3% трёхочковых), делал 11,2 подбора, 2,6 передачи, 1 перехват и 3,6 блок-шота.

Уэст завершил карьеру в 2018 году. На разных её этапах он защищал цвета «Голден Стэйт Уорриорз», «Нью-Орлеан Пеликанс», «Индианы Пэйсерс» и «Сан-Антонио Спёрс».