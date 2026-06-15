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Уэст — о Вембаньяме: 228 см роста, а игры спиной к кольцу нет. Дичь какая-то

Уэст — о Вембаньяме: 228 см роста, а игры спиной к кольцу нет. Дичь какая-то
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Двукратный чемпион НБА в составе «Голден Стэйт Уорриорз» Дэвид Уэст в социальных сетях критически отозвался о французском центровом «Сан-Антонио Спёрс» Викторе Вембаньяме после поражения его команды в финале НБА от «Нью-Йорк Никс» (1-4).

НБА — плей-офф . Финал. 5-й матч
14 июня 2026, воскресенье. 03:30 МСК
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Окончен
90 : 94
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Сан-Антонио Спёрс: Харпер - 25, Вембаньяма - 19, Шампани - 14, Васселл - 12, Джонсон - 7, Фокс - 7, Касл - 6, Маклафлин, Корнет, Олиник, Брайант, Миллер, Бийомбо, Джонс-Гарсия, Барнс, Уотерс III, Пламли, Ингрэм
Нью-Йорк Никс: Брансон - 45, Бриджес - 14, Харт - 13, Ануноби - 11, Шамет - 5, Кларксон - 2, Робинсон - 2, Таунс - 2, Макбрайд, Дадье, Альварадо, Колек, Сохан, Диавара, Хукпорти

«228 см роста, а игры в посте или спиной к кольцу нет. Дичь какая-то», — написал Уэст на своей странице в социальной сети Х.

В финальной серии 22-летний звёздный центровой «Сан-Антонио» набирал в среднем 26 очков (42,3% с игры, 27,3% трёхочковых), делал 11,2 подбора, 2,6 передачи, 1 перехват и 3,6 блок-шота.

Уэст завершил карьеру в 2018 году. На разных её этапах он защищал цвета «Голден Стэйт Уорриорз», «Нью-Орлеан Пеликанс», «Индианы Пэйсерс» и «Сан-Антонио Спёрс».

Календарь плей-офф НБА сезона-2025/2026
Сетка плей-офф НБА сезона-2025/2026
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