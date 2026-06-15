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Гендиректор «Зенита» Церковный подвёл итоги сезона для своей команды

Гендиректор «Зенита» Церковный подвёл итоги сезона для своей команды
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Генеральный директор «Зенита» Александр Церковный подвёл итоги сезона Единой лиги ВТБ, в котором петербургский клуб занял четвёртое место, уступив в серии за третье место «Локомотиву-Кубань» (2-3).

Единая лига ВТБ . Финал
10 июня 2026, среда. 19:30 МСК
УНИКС
Казань
Окончен
76 : 102
ЦСКА
Москва
УНИКС: Стюарт - 20, Бингэм - 12, Пьерр - 9, Захаров - 9, Беленицкий - 8, Рейнольдс - 6, Д. Кулагин - 6, Ли - 3, М. Кулагин - 3, Абдулбасиров, Стуленков, Лопатин
ЦСКА: Тримбл - 23, Уэйр - 22, Кливленд - 11, Ухов - 10, Жан-Шарль - 10, Руженцев - 8, Митрович - 6, Курбанов - 4, Астапкович - 3, Карпенко - 3, Антонов - 2, Ганькевич

— Что не получилось в плей‑офф — в полуфинале и в серии за третье место?
— Думаю, роковыми для нас стали травмы лидеров в ключевые моменты. Сначала мы потеряли Джузэнга в полуфинальной серии, а в матчах за бронзу — Георгия Жбанова. В пятой игре он вышел помочь команде исключительно на воле и желании.

— В целом как бы оценили итоги сезона, какую оценку поставили бы?
— Полностью выполнена задача только молодёжной командой, которая стала чемпионом Единой молодёжной лиги ВТБ. Всё остальное нам ещё предстоит проанализировать, чтобы дать точную оценку. Сделаем это в ближайшие дни», — приводит слова Церковного «Матч ТВ».

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