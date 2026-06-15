Гендиректор «Зенита» Церковный ответил на вопрос об отставке Вергуна

Генеральный директор «Зенита» Александр Церковный опроверг информацию об отставке белорусского специалиста Ростислава Вергуна, заявив, что у специалиста истекал контракт. Также функционер сообщил, что вопрос о новом главном тренере пока не решён.

— Почему решили отправить Ростислава Вергуна в отставку?

— Не было никакой отставки, даже разговора об этом. У Ростислава Николаевича изначально контракт был до окончания сезона. Что дальше, будет понятно также в ближайшее время.

— Когда будет известен тренер команды?

— Это сейчас главный вопрос. Ответа пока нет», — приводит слова Церковного «Матч ТВ».