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Гендиректор «Зенита» Церковный ответил на вопрос об отставке Вергуна

Гендиректор «Зенита» Церковный ответил на вопрос об отставке Вергуна
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Генеральный директор «Зенита» Александр Церковный опроверг информацию об отставке белорусского специалиста Ростислава Вергуна, заявив, что у специалиста истекал контракт. Также функционер сообщил, что вопрос о новом главном тренере пока не решён.
— Почему решили отправить Ростислава Вергуна в отставку?
— Не было никакой отставки, даже разговора об этом. У Ростислава Николаевича изначально контракт был до окончания сезона. Что дальше, будет понятно также в ближайшее время.

— Когда будет известен тренер команды?
— Это сейчас главный вопрос. Ответа пока нет», — приводит слова Церковного «Матч ТВ».

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