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Билл Симмонс — о будущем Леброна Джеймса: «Голден Стэйт» реально в игре

Билл Симмонс — о будущем Леброна Джеймса: «Голден Стэйт» реально в игре
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Известный американский журналист и эксперт Билл Симмонс высказался о возможном переходе 41-летнего форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса в «Голден Стэйт Уорриорз». По его словам, этот вариант рассматривается всерьёз.

«Вариант с «Голден Стэйт Уорриорз» сейчас действительно всерьёз рассматривается. «Голден Стэйт» реально в игре. Мне правда кажется, что, если бы мне пришлось поставить свою жизнь на исход, я бы выбрал их. Думаю, это был бы тот самый ход для него», — приводит слова Симмонса портал BasketNews.

Ранее сообщалось, что Леброн может вернуться в «Кливленд Кавальерс». В составе «Кливленда» он стал чемпионом НБА в сезоне-2015/2016.

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