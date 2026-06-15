«Пари НН» сделал официальное заявление после громких слухов о долгах перед игроками

Главный тренер «Пари Нижний Новгород» Сергей Козин прокомментировал недавние слухи относительно финансового положения дел в команде. Ранее сообщалось, что клуб подал заявку на выступление в следующем сезоне Единой лиги ВТБ, однако до сих пор якобы не подкрепил её документами, подтверждающими достаточное финансирование.

Также главный тренер нижегородцев дал комментарий по поводу ухода легионеров из команды по ходу прошлого сезона. Коллектив тогда покинули американские разыгрывающие Шейн Гэтлинг и Айзея Вашингтон, а также центровой из США Хантер Дин.

— Как проходит подготовка к новому сезону?

— Подготовка началась сразу же, как закончился сезон. Да, этот год принёс свои сложности, но работа не останавливается. Сейчас я нахожусь в сборной, готовимся к товарищеским играм с Турцией и Венгрией, и параллельно идут переговоры с игроками и агентами о следующем сезоне. Будем адаптироваться и делать всё, чтобы команда подошла к новому сезону в оптимальном состоянии.

— Правда ли, что в «Пари НН» есть долги перед игроками?

— На данный момент долгов нет. Такая ситуация действительно была в ноябре и декабре прошлого года, но была оперативно решена уже в январе. У меня действующий контракт, и я, как и игроки, получаю зарплату. Долгов перед нами уже давно нет.

— Связан ли уход легионеров с этими задержками?

— Нет, это абсолютно разные истории. С Гэтлингом мы расстались из-за состояния его здоровья. Вашингтон не хотел уходить, но получил более выгодное предложение — здесь вопрос рынка. С Хантером примерно такая же ситуация. Инициатива покинуть команду исходила от них. Были более выгодные предложения, мы поддержали это решение, и оба игрока отправились на повышение по зарплате, — сказал Козин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Виталием Весёлым.

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