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Защитник БК «Зенит» Щербенёв рассказал, за кого будет болеть на ЧМ-2026

Защитник БК «Зенит» Щербенёв рассказал, за кого будет болеть на ЧМ-2026
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Защитник баскетбольного клуба «Зенит» Александр Щербенёв рассказал, за кого будет болеть на чемпионате мира по футболу 2026 года.

— Как планируешь провести отпуск?
— Сейчас еду в Москву на медосмотр перед сбором в национальной команды. Затем на сбор и товарищеские игры в Сочи, а потом буду проводить время с семьёй, женой, на две недели поеду отдыхать в Турцию.

— Смотришь ли чемпионат мира по футболу? За кого болеешь?
— Смотрю. Интересно будет наблюдать за Португалией. Криштиану (Роналду) ещё играет, и у них очень хорошая полузащита. Буду симпатизировать им. А так, болею за красивый футбол, ведь нашей сборной на чемпионате нет», — приводит слова Щербенёва «Матч ТВ».

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