Защитник БК «Зенит» Щербенёв рассказал, за кого будет болеть на ЧМ-2026

Защитник баскетбольного клуба «Зенит» Александр Щербенёв рассказал, за кого будет болеть на чемпионате мира по футболу 2026 года.

— Как планируешь провести отпуск?

— Сейчас еду в Москву на медосмотр перед сбором в национальной команды. Затем на сбор и товарищеские игры в Сочи, а потом буду проводить время с семьёй, женой, на две недели поеду отдыхать в Турцию.

— Смотришь ли чемпионат мира по футболу? За кого болеешь?

— Смотрю. Интересно будет наблюдать за Португалией. Криштиану (Роналду) ещё играет, и у них очень хорошая полузащита. Буду симпатизировать им. А так, болею за красивый футбол, ведь нашей сборной на чемпионате нет», — приводит слова Щербенёва «Матч ТВ».