Защитник «Зенит» Щербенёв подвёл итоги сезона-2025/2026 Единой лиги

Защитник баскетбольного клуба «Зенит» Александр Щербенёв подвёл итоги сезона Единой лиги ВТБ, в котором его команда заняла четвёртое место (поражение от «Локомотива-Кубань» в серии за третье место — 2-3).

— Сейчас уже с холодной головой можно сказать, что не получилось в плей‑офф — в полуфинале и в серии за третье место?

— Не хватило сделать ещё один шаг. Как в полуфинале, так и в серии за третье место в целом показывали неплохой баскетбол. Сделаем выводы, подготовимся летом и с новыми силами войдём в новый сезон, чтобы уже добиться максимальной цели.

Задачи в минувшем сезоне были высокие — как минимум играть в финале и биться за первое место, но, к сожалению, не получилось по ряду причин. Но я думаю, что это будет для нас подспорьем, чтобы ещё больше, усерднее работать летом», — приводит слова Щербенёва «Матч ТВ».