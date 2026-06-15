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Защитник «Зенит» Щербенёв подвёл итоги сезона-2025/2026 Единой лиги

Защитник «Зенит» Щербенёв подвёл итоги сезона-2025/2026 Единой лиги
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Защитник баскетбольного клуба «Зенит» Александр Щербенёв подвёл итоги сезона Единой лиги ВТБ, в котором его команда заняла четвёртое место (поражение от «Локомотива-Кубань» в серии за третье место — 2-3).

Единая лига ВТБ . За 3-е место
12 июня 2026, пятница. 13:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
76 : 84
Локомотив-Кубань
Краснодар
Зенит: Мун - 23, Роберсон - 16, Мартюк - 15, Фрейзер - 12, Жбанов - 3, Воронцевич - 3, Карасёв - 2, Бако - 2, Щербенев, Узинский, Емченко, Шаманич
Локомотив-Кубань: Миллер - 23, Мартин - 13, Хантер - 10, Хаджибегович - 10, Ищенко - 8, Темиров - 6, Мур - 5, Самойленко - 5, Квитковских - 4, Ведищев, Шеянов, Коновалов

— Сейчас уже с холодной головой можно сказать, что не получилось в плей‑офф — в полуфинале и в серии за третье место?
— Не хватило сделать ещё один шаг. Как в полуфинале, так и в серии за третье место в целом показывали неплохой баскетбол. Сделаем выводы, подготовимся летом и с новыми силами войдём в новый сезон, чтобы уже добиться максимальной цели.

Задачи в минувшем сезоне были высокие — как минимум играть в финале и биться за первое место, но, к сожалению, не получилось по ряду причин. Но я думаю, что это будет для нас подспорьем, чтобы ещё больше, усерднее работать летом», — приводит слова Щербенёва «Матч ТВ».

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