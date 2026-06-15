Александр Медведев подвёл итоги сезона-2025/2026 Единой лиги для «Зенита»

Председатель совета директоров БК «Зенит» Александр Медведев на традиционной встрече с болельщиками, посвящённой окончанию сезона-2025/2026, подвёл итоги выступления команды и ответил на вопрос о трансферных планах.

«Мы подписываем контракты с игроками, которые хотят играть в «Зените». Из всех, кого вы видите, у кого-то контракты ещё не закончились. У кого-то контракты можно продлить, кто-то может перейти в другое место. Ребята должны отдохнуть. Мы не будем затягивать переговоры с игроками до начала сезона. Сбор начинается у нас в августе. Будут сборы, будут игры, будут предсезонные турниры. Мы сделаем всё, чтобы игроки могли высказать своё отношение к этой теме, своё желание и готовность не просто играть в «Зените», а отдавать всё, что у них есть. Ребята все, как вы знаете, очень талантливые, способные. Ребята сражались.

Проигрывать можно по-разному. Я лично не хочу и не могу упрекнуть никого за отношение к тренировочному процессу и к играм. Но вот чего-то нам не хватило. Чего? Мы с этим разберёмся и с тренерским штабом, и с советом директоров, и с менеджментом клуба. Потому что клуб — это серьёзная, сложная организация. И я не раз уже об этом говорил: казалось бы, мелочь на первый взгляд может разрушить команду и начать её, как ржавчина, разъедать. С другой стороны, какая-то мелочь может, наоборот, дать такой позитивный импульс, что команда на крыльях полетит к победе. Чтобы эти крылья были крепкими, чтобы они были мощными — в этом цель организации «Баскетбольный клуб «Зенит», — приводит слова Медведева пресс-служба «Зенита».