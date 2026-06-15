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Форвард «Зенита» Жбанов: жаль, что не удалось захватить хотя бы одну медальку

Форвард «Зенита» Жбанов: жаль, что не удалось захватить хотя бы одну медальку
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28-летний форвард санкт-петербургского клуба «Зенит» Георгий Жбанов подвёл итоги сезона, в котором его команда заняла четвёртое место, уступив «Локомотиву-Кубань» в серии за третье место (2-3).

Единая лига ВТБ . За 3-е место
12 июня 2026, пятница. 13:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
76 : 84
Локомотив-Кубань
Краснодар
Зенит: Мун - 23, Роберсон - 16, Мартюк - 15, Фрейзер - 12, Жбанов - 3, Воронцевич - 3, Карасёв - 2, Бако - 2, Щербенев, Узинский, Емченко, Шаманич
Локомотив-Кубань: Миллер - 23, Мартин - 13, Хантер - 10, Хаджибегович - 10, Ищенко - 8, Темиров - 6, Мур - 5, Самойленко - 5, Квитковских - 4, Ведищев, Шеянов, Коновалов

— Как чувствуете себя после неудачной серии за бронзу Единой лиги ВТБ? В пятом матче с «Локомотивом-Кубанью» вы сильно хромали.
— Что скрывать, травма усугубилась. Однако я не мог не попытаться выйти на паркет, иначе просто бросил бы своих партнёров. Принял решение, что раз последняя игра сезона, то уж доломаемся полностью, а там уже впереди целое лето, чтобы вылечиться. Всё нормально.

— Не было ощущения, что зря не поберегли себя?
— Такого ощущения не было. Было жалко, что столько всего принесено в жертву и не удалось захватить хотя бы одну медальку, — сказал Жбанов в интервью «Радио «Зенит».

Календарь плей-офф Единой лиги сезона-2026/2027
Сетка плей-офф Единой лиги сезона-2026/2027
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