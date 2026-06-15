Форвард «Зенита» Жбанов: жаль, что не удалось захватить хотя бы одну медальку

28-летний форвард санкт-петербургского клуба «Зенит» Георгий Жбанов подвёл итоги сезона, в котором его команда заняла четвёртое место, уступив «Локомотиву-Кубань» в серии за третье место (2-3).

— Как чувствуете себя после неудачной серии за бронзу Единой лиги ВТБ? В пятом матче с «Локомотивом-Кубанью» вы сильно хромали.

— Что скрывать, травма усугубилась. Однако я не мог не попытаться выйти на паркет, иначе просто бросил бы своих партнёров. Принял решение, что раз последняя игра сезона, то уж доломаемся полностью, а там уже впереди целое лето, чтобы вылечиться. Всё нормально.

— Не было ощущения, что зря не поберегли себя?

— Такого ощущения не было. Было жалко, что столько всего принесено в жертву и не удалось захватить хотя бы одну медальку, — сказал Жбанов в интервью «Радио «Зенит».