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Форвард «Зенита» Жбанов рассказал о восстановлении после травмы ноги

Форвард «Зенита» Жбанов рассказал о восстановлении после травмы ноги
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Форвард «Зенита» Георгий Жбанов рассказал о планах на лето, сроках восстановления после травмы левой ноги и традиционной подготовке к новому сезону.

— Какие планы на лето? Уже думали, как проведёте отпуск?
— Я жду, когда сын получит загранпаспорт, пока только от этого всё зависит. Хочется лечь где-нибудь на пляже. Я же двигаться особо не могу. Зато полежу у моря.

— Сколько времени займёт восстановление?
— Врачи сказали, что через три-четыре недели можно бегать. Дальше уже будем решать и планировать подготовку к новому сезону.

— На что сделаете акцент во время летней подготовки?
— Я всегда беру с собой двух-трёх молодых пацанов и просто рублюсь с ними один на один. Утром я обычно качаюсь, вечером иду на баскетбол. Если хватает сил, я с ними ещё убиваюсь полностью. На это лето план такой же, — сказал Жбанов в интервью «Радио «Зенит».

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