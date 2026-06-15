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Депутат Госдумы Журова высказалась о беспорядках в Нью-Йорке после чемпионства «Никс»

Депутат Госдумы Журова высказалась о беспорядках в Нью-Йорке после чемпионства «Никс»
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Олимпийская чемпионка и депутат Госдумы РФ Светлана Журова прокомментировала массовые беспорядки в Нью-Йорке после победы «Никс» в финале НБА над «Сан-Антонио Спёрс» (4-1). «Нью-Йорк Никс» завоевал титул впервые за 53 года. В пятом матче серии «Никс» в гостях обыграли «Спёрс» со счётом 94:90.

НБА — плей-офф . Финал. 5-й матч
14 июня 2026, воскресенье. 03:30 МСК
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Окончен
90 : 94
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Сан-Антонио Спёрс: Харпер - 25, Вембаньяма - 19, Шампани - 14, Васселл - 12, Джонсон - 7, Фокс - 7, Касл - 6, Маклафлин, Корнет, Олиник, Брайант, Миллер, Бийомбо, Джонс-Гарсия, Барнс, Уотерс III, Пламли, Ингрэм
Нью-Йорк Никс: Брансон - 45, Бриджес - 14, Харт - 13, Ануноби - 11, Шамет - 5, Кларксон - 2, Робинсон - 2, Таунс - 2, Макбрайд, Дадье, Альварадо, Колек, Сохан, Диавара, Хукпорти

«Сигнал серьёзный, потому что Америка, конечно, хочет славиться тем, что у них безопасно, что у них всё здорово. Это сигнал, чтобы они сейчас усилили безопасность», — приводит слова Журовой ТАСС.

Депутат Госдумы также отметила, что беспорядки вряд ли повторятся во время чемпионата мира по футболу, который проходит в Мексике, США и Канаде с 11 июня по 19 июля.

Сетка плей-офф НБА в сезоне-2025/2026
Календарь плей-офф НБА в сезоне-2025/2026
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