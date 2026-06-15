Депутат Госдумы Журова высказалась о беспорядках в Нью-Йорке после чемпионства «Никс»

Олимпийская чемпионка и депутат Госдумы РФ Светлана Журова прокомментировала массовые беспорядки в Нью-Йорке после победы «Никс» в финале НБА над «Сан-Антонио Спёрс» (4-1). «Нью-Йорк Никс» завоевал титул впервые за 53 года. В пятом матче серии «Никс» в гостях обыграли «Спёрс» со счётом 94:90.

«Сигнал серьёзный, потому что Америка, конечно, хочет славиться тем, что у них безопасно, что у них всё здорово. Это сигнал, чтобы они сейчас усилили безопасность», — приводит слова Журовой ТАСС.

Депутат Госдумы также отметила, что беспорядки вряд ли повторятся во время чемпионата мира по футболу, который проходит в Мексике, США и Канаде с 11 июня по 19 июля.