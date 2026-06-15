В ЦСКА отреагировали на уход Луки Митровича из команды

Президент ПБК ЦСКА Андрей Ватутин прокомментировал уход сербского центрового Луки Митровича из команды.

«Митрович — одно из самых удачных приобретений, сделанных нами когда-либо по ходу сезона. Когда мы подписали с ним контракт, мне прислал сообщение Алекса Аврамович, заверив, что новичок нам очень поможет, — и не обманул. Луке понадобилось некоторое время на обретение физических кондиций после длительного периода без соревновательной практики и на освоение системы команды. После чего он стал важнейшей частью нашей ротации, одним из самых полезных игроков в концовке регулярки и плей-офф.

Лука — редкий тип игрока, который чётко выполняет то, что умеет, и не берётся за то, чего не умеет. Огромное спасибо за работу, старание и помощь в завоевании всех трофеев этого сезона! Уверен, что выступления за ЦСКА дадут новый толчок его карьере. Искренне желаем удачи и здоровья на следующем жизненном этапе!» — приводит слова Ватутина пресс-служба ЦСКА.