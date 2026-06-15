Тренер ЦСКА Пистиолис прокомментировал уход центрового Митровича из команды

Главный тренер ЦСКА Андреас Пистиолис прокомментировал уход сербского центрового Луки Митровича из команды.

«Мы прощаемся с Лукой, и делаем это с чувством глубокой благодарности и уважения. Лука внёс свой вклад в наше чемпионство, проявил стойкость в трудные времена и каждый раз, надевая форму клуба, отдавал всего себя. А это не то, чего от каждого ждёшь по умолчанию. Помимо игровых качеств, Лука — выдающийся профессионал и обладатель большого характера.

Для нас было честью делить с ним нашу раздевалку. Он навсегда останется частью истории ЦСКА. Мы желаем ему всяческих успехов на следующем этапе карьеры», — приводит слова Пистиолиса пресс-служба московского клуба.