Дмитрий Пирог поздравил «Локомотив-Кубань» с завоеванием бронзовых медалей Единой лиги

Первый заместитель председателя Комитета Госдумы по физической культуре и спорту, экс-чемпион мира по боксу по версии WBO Дмитрий Пирог поздравил краснодарский «Локомотив-Кубань» с завоеванием бронзовых медалей чемпионата России и Единой лиги ВТБ.

«Завоёванная бронза чемпионата России и Единой лиги ВТБ — это не просто медаль, это яркое свидетельство упорного труда, командного духа и высокого мастерства. Значимый результат достигнут в год 80-летнего юбилея клуба. Это настоящий подарок всем, кто любит и поддерживает «Локомотив-Кубань» — от президента клуба Андрея Ведищева и тренерского штаба до каждого игрока и преданного болельщика.

Важно подчеркнуть, что в достижении результата значительную роль сыграли воспитанники клубной академии «Локо». Это яркое подтверждение того, что в Краснодарском крае создана и успешно функционирует одна из лучших в стране систем подготовки молодых спортсменов. Инвестиции в детско-юношеский спорт, в создание условий для развития талантов — это вклад в будущее нашего региона и всей страны», — написал Пирог в своём телеграм-канале.