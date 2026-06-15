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Дмитрий Пирог поздравил «Локомотив-Кубань» с завоеванием бронзовых медалей Единой лиги

Дмитрий Пирог поздравил «Локомотив-Кубань» с завоеванием бронзовых медалей Единой лиги
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Первый заместитель председателя Комитета Госдумы по физической культуре и спорту, экс-чемпион мира по боксу по версии WBO Дмитрий Пирог поздравил краснодарский «Локомотив-Кубань» с завоеванием бронзовых медалей чемпионата России и Единой лиги ВТБ.

Единая лига ВТБ . За 3-е место
12 июня 2026, пятница. 13:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
76 : 84
Локомотив-Кубань
Краснодар
Зенит: Мун - 23, Роберсон - 16, Мартюк - 15, Фрейзер - 12, Жбанов - 3, Воронцевич - 3, Карасёв - 2, Бако - 2, Щербенев, Узинский, Емченко, Шаманич
Локомотив-Кубань: Миллер - 23, Мартин - 13, Хантер - 10, Хаджибегович - 10, Ищенко - 8, Темиров - 6, Мур - 5, Самойленко - 5, Квитковских - 4, Ведищев, Шеянов, Коновалов

«Завоёванная бронза чемпионата России и Единой лиги ВТБ — это не просто медаль, это яркое свидетельство упорного труда, командного духа и высокого мастерства. Значимый результат достигнут в год 80-летнего юбилея клуба. Это настоящий подарок всем, кто любит и поддерживает «Локомотив-Кубань» — от президента клуба Андрея Ведищева и тренерского штаба до каждого игрока и преданного болельщика.

Важно подчеркнуть, что в достижении результата значительную роль сыграли воспитанники клубной академии «Локо». Это яркое подтверждение того, что в Краснодарском крае создана и успешно функционирует одна из лучших в стране систем подготовки молодых спортсменов. Инвестиции в детско-юношеский спорт, в создание условий для развития талантов — это вклад в будущее нашего региона и всей страны», — написал Пирог в своём телеграм-канале.

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