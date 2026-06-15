Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Центровой ЦСКА Лука Митрович прокомментировал уход из команды

Центровой ЦСКА Лука Митрович прокомментировал уход из команды
Комментарии

Сербский центровой Лука Митрович, покинувший ЦСКА по завершении срока контракта, обратился к клубу, партнёрам, тренерам и болельщикам. Сербский баскетболист выступал за армейцев с декабря 2025 года.

«Благодарен за то, что стал частью великого ЦСКА и был окружён потрясающими людьми. Огромное спасибо моим товарищам по команде, тренерам, сотрудникам клуба и, конечно же, болельщикам — всем, кто сделал этот год незабываемым. Желаю вам удачи и успехов в будущем!» — приводит слова Митровича пресс-служба ЦСКА.

Митрович помог ЦСКА выиграть все титулы в сезоне и стал самым полезным среди армейцев в финале Winline Basket Cup.

Читайте далее:
Официально
ЦСКА объявил об уходе центрового Луки Митровича
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android