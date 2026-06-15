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Тренер «Локомотива-Кубань» Томович продолжит руководить командой в следующем сезоне

Тренер «Локомотива-Кубань» Томович продолжит руководить командой в следующем сезоне
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Главный тренер «Локомотива-Кубань» Томислав Томович заявил, что продолжит работать с краснодарской командой в следующем сезоне.

«Я останусь на следующий год, определённо. Для меня это означает преемственность и возможность выбора. Я ощущаю доверие руководства, каждому тренеру нравится такая атмосфера», — сказал Томович в интервью Mozzart Sport.

В начале января Томович сменил Антона Юдина на посту главного тренера «Локо». С 43-летним сербским специалистом краснодарский клуб стал бронзовым призёром турнира. «Локомотив-Кубань» выиграл серию у «Зенита» за третье место, уступая по её ходу со счётом 0-2.

Сербский специалист начал тренерскую карьеру в 2010 году в академии «Белград». Три сезона был главным тренером в клубе «Слодес», также работал ассистентом в китайских «Шаньдунь Хай-Спид Кирин», «Сычуань Блю Уэйлс», белградской «Меге».

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