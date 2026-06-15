Олимпийская чемпионка Караваева поздравила «Локо» с завоеванием бронзовых медалей ЕЛ

Олимпийская чемпионка по прыжкам на батуте, председатель Олимпийского совета Краснодарского края Ирина Караваева поздравила баскетбольный клуб «Локомотив-Кубань» с завоеванием бронзовых медалей Единой лиги ВТБ в сезоне-2025/2026. Краснодарцы обыграли «Зенит» в серии за третье место (3-2).

«Локомотив-Кубань» достойно провёл весь чемпионат, неизменно демонстрируя великолепное мастерство, волю и командную сплочённость. И в решающей части сезона вошёл в призовую тройку!

Этот успех укрепил авторитет кубанской школы баскетбола и, уверена, послужит популяризации этого зрелищного вида спорта в Краснодарском крае, а также станет хорошим стимулом к новым достижениям и ярким примером для молодых спортсменов», — отметила Караваева на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».