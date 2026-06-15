Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Олимпийская чемпионка Караваева поздравила «Локо» с завоеванием бронзовых медалей ЕЛ

Олимпийская чемпионка Караваева поздравила «Локо» с завоеванием бронзовых медалей ЕЛ
Комментарии

Олимпийская чемпионка по прыжкам на батуте, председатель Олимпийского совета Краснодарского края Ирина Караваева поздравила баскетбольный клуб «Локомотив-Кубань» с завоеванием бронзовых медалей Единой лиги ВТБ в сезоне-2025/2026. Краснодарцы обыграли «Зенит» в серии за третье место (3-2).

Единая лига ВТБ . За 3-е место
12 июня 2026, пятница. 13:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
76 : 84
Локомотив-Кубань
Краснодар
Зенит: Мун - 23, Роберсон - 16, Мартюк - 15, Фрейзер - 12, Жбанов - 3, Воронцевич - 3, Карасёв - 2, Бако - 2, Щербенев, Узинский, Емченко, Шаманич
Локомотив-Кубань: Миллер - 23, Мартин - 13, Хантер - 10, Хаджибегович - 10, Ищенко - 8, Темиров - 6, Мур - 5, Самойленко - 5, Квитковских - 4, Ведищев, Шеянов, Коновалов

«Локомотив-Кубань» достойно провёл весь чемпионат, неизменно демонстрируя великолепное мастерство, волю и командную сплочённость. И в решающей части сезона вошёл в призовую тройку!

Этот успех укрепил авторитет кубанской школы баскетбола и, уверена, послужит популяризации этого зрелищного вида спорта в Краснодарском крае, а также станет хорошим стимулом к новым достижениям и ярким примером для молодых спортсменов», — отметила Караваева на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Читайте далее:
0-2 не проблема. «Локомотив-Кубань» выиграл бронзу, оставив «Зенит» без медалей!
0-2 не проблема. «Локомотив-Кубань» выиграл бронзу, оставив «Зенит» без медалей!
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android