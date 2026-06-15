Гомельский прокомментировал победу «Нью-Йорка» в финале НБА, а также оценил 5-й матч серии

Авторитетный российский аналитик и комментатор Владимир Гомельский прокомментировал чемпионство «Нью-Йорк Никс» в НБА после победы в пятой игре финала сезона-2025/2026 c «Сан-Антонио Спёрс» (94:90, счёт в серии 4-1).

«Нью-Йорк Никс» одержал победу над «Сан-Антонио Спёрс» со счётом 4:1. Болельщики «Нью-Йорка» ждали этого долгих 53 года. Самым полезным игроком финальной серии стал капитан «Никс» Джейлен Брансон, который в заключительном матче набрал 45 очков. Сама игра в Сан-Антонио проходила по привычному сценарию. «Шпоры» провели отличную первую четверть, во второй довели своё преимущество до 16 очков, а дальше тренер гостей Майк Браун вновь поменял тактику в обороне, и «Никс» начали погоню.

Так уже было в первой, второй и четвёртой игре. В этой серии его команда не зря получила прозвище Comeback Nicks. Растерянность игроков «шпор» в концовке была очевидной. Вновь не сумел помочь команде и тренер Митч Джонсон. Уверенное ведение игры в напряжённых концовках стало фирменным знаком «Никс» и тренера Брауна в серии и в сезоне. Объединение в составе трёх игроков Университета Виллановы, становившимся чемпионом NCAA несколько лет назад, себя полностью оправдало», — написал Гомельский в своём телеграм-канале.