Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Гомельский прокомментировал победу «Нью-Йорка» в финале НБА, а также оценил 5-й матч серии

Гомельский прокомментировал победу «Нью-Йорка» в финале НБА, а также оценил 5-й матч серии
Комментарии

Авторитетный российский аналитик и комментатор Владимир Гомельский прокомментировал чемпионство «Нью-Йорк Никс» в НБА после победы в пятой игре финала сезона-2025/2026 c «Сан-Антонио Спёрс» (94:90, счёт в серии 4-1).

НБА — плей-офф . Финал. 5-й матч
14 июня 2026, воскресенье. 03:30 МСК
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Окончен
90 : 94
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Сан-Антонио Спёрс: Харпер - 25, Вембаньяма - 19, Шампани - 14, Васселл - 12, Джонсон - 7, Фокс - 7, Касл - 6, Маклафлин, Корнет, Олиник, Брайант, Миллер, Бийомбо, Джонс-Гарсия, Барнс, Уотерс III, Пламли, Ингрэм
Нью-Йорк Никс: Брансон - 45, Бриджес - 14, Харт - 13, Ануноби - 11, Шамет - 5, Кларксон - 2, Робинсон - 2, Таунс - 2, Макбрайд, Дадье, Альварадо, Колек, Сохан, Диавара, Хукпорти

«Нью-Йорк Никс» одержал победу над «Сан-Антонио Спёрс» со счётом 4:1. Болельщики «Нью-Йорка» ждали этого долгих 53 года. Самым полезным игроком финальной серии стал капитан «Никс» Джейлен Брансон, который в заключительном матче набрал 45 очков. Сама игра в Сан-Антонио проходила по привычному сценарию. «Шпоры» провели отличную первую четверть, во второй довели своё преимущество до 16 очков, а дальше тренер гостей Майк Браун вновь поменял тактику в обороне, и «Никс» начали погоню.

Так уже было в первой, второй и четвёртой игре. В этой серии его команда не зря получила прозвище Comeback Nicks. Растерянность игроков «шпор» в концовке была очевидной. Вновь не сумел помочь команде и тренер Митч Джонсон. Уверенное ведение игры в напряжённых концовках стало фирменным знаком «Никс» и тренера Брауна в серии и в сезоне. Объединение в составе трёх игроков Университета Виллановы, становившимся чемпионом NCAA несколько лет назад, себя полностью оправдало», — написал Гомельский в своём телеграм-канале.

Материалы по теме
«Ну и что теперь?» Как Джейлен Брансон заставил звезду признать ошибку после титула «Никс»
«Ну и что теперь?» Как Джейлен Брансон заставил звезду признать ошибку после титула «Никс»
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android