«Фатальное невезение». Агент Станислав Рыжов — о сезоне «Зенита»

Агент Станислав Рыжов назвал сезон «Зенита» «фатальным невезением». По его словам, череды травм и двух увольнений тренеров в топ-команде за один сезон Единой лиги ВТБ он не припомнит.

— Два увольнения тренеров, травмы и четвёртое место. Каким одним словом описать сезон «Зенита»?

— Я бы описал двумя словами — фатальное невезение. Вспоминая все невзгоды, которые случились с «Зенитом» в течение сезона… Их хватит сезона на три! Начиная с травмы [Алекса] Пойтресса. Причём травмы все обидные. Это не вопросы к подготовке, крестообразные связки не разогреешь, это просто невезение на ровном месте, так случается. Вспоминая бытовую травму того же [Исмаэля] Бако вне площадки, неудачное падение.

Такого невезения с одним клубом мне давненько не приходилось видеть. Если в ситуации с [Ноа] Вонле, с характером [Луки] Шаманича они понимали весь риск, то череда других злоключений — это за пределами прогнозирования. В целом можно только посочувствовать «Зениту». Результат, безусловно, неудачный. И два увольнения тренеров в топ-команде за один сезон тоже не могу вспомнить, — приводит слова Рыжова издание «Спорт день за днём».