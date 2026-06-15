Семь баскетболистов в возрасте до 19 лет погибли в результате ДТП в Бразилии

Сегодня, 15 июня, в штате Сеара (Бразилия) произошла авария, в ходе которой перевернулся автобус с игроками местной баскетбольной команды. Об этом сообщает портал mixvale.

По предварительной информации, семь спортсменов, двум из которых было лишь 17 лет, погибли. Ещё примерно 30 человек получили травмы разной степени тяжести и были незамедлительно осмотрены медицинскими работниками. Погибшие молодые люди были членами баскетбольной команды одной из школ города Жуазейру-ду-Норти. За несколько часов до трагического события они выиграли Кубок Собрала — 2026 в категории до 19 лет

Причина аварии пока остаётся неизвестной. Местные власти начнут техническую экспертизу, чтобы определить, была ли это ошибка водителя или какая-либо механическая неисправность автобуса. Согласно сообщениям присутствовавших на месте происшествия полицейских, пассажиры не были пристёгнуты ремнями безопасности во время аварии. Из-за отсутствия защиты многие пострадавшие были выброшены из транспортного средства.

Губернатор штата Эльмано де Фрейтас выразил глубокое сожаление по поводу гибели спортсменов.

«С глубокой скорбью я получил известие о серьёзной аварии на трассе CE-187 между Тауа и Китерианополисом, в результате которой погибли и получили ранения люди. Среди пассажиров были молодые люди из баскетбольной команды. Я выражаю всю свою солидарность семьям и друзьям жертв. Пусть бог утешит сердца всех в этот момент огромной боли», — написал де Фрейтас на своей странице в социальной сети.