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Единая лига обнародовала список рекордов сезона-2025/2026

Единая лига обнародовала список рекордов сезона-2025/2026
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Единая лига ВТБ подвела статистические итоги сезона-2025/2026 и опубликовала список рекордов, установленных или повторённых игроками и командами по ходу чемпионата.

Среди индивидуальных достижений в отдельно взятых матчах отметились защитник «Пари Нижний Новгород» Айзея Вашингтон, установивший рекорд по количеству бросков за игру (34), а также центровой «Локомотива-Кубань» Винс Хантер, повторивший рекорд лиги по перехватам за одну четверть (5).

В сезонных показателях рекордсменами стали Мело Тримбл (ПБК ЦСКА), реализовавший 276 штрафных бросков, Маркус Бингэм (УНИКС), установивший новые ориентиры по подборам (381) и блок-шотам (99), а также Винс Хантер, завершивший чемпионат с рекордными 94 перехватами.

Среди командных достижений выделился чемпион сезона ЦСКА. Армейцы повторили рекорд лиги по количеству побед за сезон (48), установили новый рекорд по победам в домашних матчах (20-0), а также продемонстрировали лучший в истории финалов показатель по среднему количеству реализованных трёхочковых бросков — 16,5 за игру.

Кроме того, «Уралмаш» повторил рекорд Единой лиги по разнице очков в одной встрече, одержав победу с преимуществом в 63 очка.

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