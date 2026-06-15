Эргин Атаман покинул пост главного тренера «Панатинаикоса»

60-летний известный турецкий специалист Эргин Атаман покидает пост главного тренера афинского клуба «Панатинаикос» после трёх сезонов во главе команды. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Согласно имеющейся информации, у Атамана по контракту оставался ещё один год работы в должности главного тренера «Панатинаикоса».

Атаман помог клубу из Афин выиграть чемпионство Евролиги в своём первом сезоне в качестве главного тренера, а позже вывел команду в «Финал четырёх» Евролиги в сезоне-2024/2025. Однако в минувшем сезоне команда не смогла пробиться в финал Евролиги.

За время своего пребывания в должности Атаман привёл клуб к двум победам в Кубке Греции и титулу чемпиона Греции в 2024 году.