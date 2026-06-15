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Появилось фото Джеймса Хардена после ареста по обвинению в незаконном ношении оружия

Появилось фото Джеймса Хардена после ареста по обвинению в незаконном ношении оружия
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В сети появилось фото из полицейского участка после ареста разыгрывающего «Кливленд Кавальерс» Джеймса Хардена.

Так называемый Mug shot из Houston police Department

Так называемый Mug shot из Houston police Department

Фото: TMZ Sports

Как сообщает TMZ Sports, баскетболист был задержан ранним утром 14 июня в Хьюстоне после остановки автомобиля за нарушение правил дорожного движения. Во время проверки сотрудники полиции обнаружили на сиденье машины пистолет, который находился без кобуры.

В результате 36-летнему игроку было предъявлено обвинение по статье о незаконном ношении оружия. Позднее Харден был освобождён после внесения залога в размере $ 100. Судебное заседание по делу назначено на конец месяца.

В «Кливленде» заявили, что знают о произошедшем и собирают дополнительную информацию об инциденте.

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Новости. Баскетбол
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