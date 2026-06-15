Инсайдер назвал нового главного тренера «Чикаго Буллз»

Авторитетный американский журналист и инсайдер Шэмс Чарания сообщил на своей странице в социальной сети Х, что новым главным тренером клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Чикаго Буллз» станет 41-летний специалист Тьяго Сплиттер.

Согласно имеющейся информации, руководство «Чикаго» приняло такое решение, учитывая его навыки развития игроков, соответствие долгосрочному видению клуба и лидерские качества.

Также отметим, что на пост главного тренера «быков» претендовали ассистент «Миннесоты Тимбервулвз» Майк Нори, ассистент «Атланты Хоукс» Райан Шмидт и ассистент «Чикаго Буллз» Уэс Анселд-младший.

В сезоне-2025/2026 Сплиттер возглавлял «Портленд Трэйл Блэйзерс». Под его руководством команда завершила регулярный чемпионат с показателем 42-40, обеспечив выход в плей-офф Западной конференции.