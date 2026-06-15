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«Автодор» объявил об уходе Душана Беслача. Он продолжит карьеру в «Клуже»

«Автодор» объявил об уходе Душана Беслача. Он продолжит карьеру в «Клуже»
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«Автодор» объявил об уходе 27-летнего баскетболиста Душана Беслача по истечении срока действия контракта. Игрок продолжит карьеру в румынском клубе «Клуж».

«Благодарим Душана за вклад в победы команды и незабываемые эмоции на протяжении трёх лет. Желаем успехов в дальнейшей карьере!» — говорится в сообщении клуба, опубликованном в официальном телеграм-канале.

В прошедшем сезоне Единой лиги ВТБ Беслач провёл 13 матчей за «Автодор», набирая в среднем 12,8 очка, 4,5 подбора, а также 0,6 перехвата за 28.35 минуты на площадке.

«Автодор» завершил сезон-2025/2026 на 10-м месте в регулярном чемпионате Единой лиги (семь побед, 33 поражения) и не попал в плей-офф.

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