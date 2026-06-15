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Игуодала рассказал, как легендарный блок Леброна в финале НБА преследовал его семью годами

Игуодала рассказал, как легендарный блок Леброна в финале НБА преследовал его семью годами
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Бывшая звезда НБА Андре Игуодала поделился воспоминаниями об эпизоде из седьмого матча финала НБА 2016 года, когда Леброн Джеймс совершил один из самых известных блок-шотов в истории лиги. По словам Игуодалы, этот момент стал настолько культовым, что сопровождал его семью на протяжении многих лет.

«Мою дочь дразнили эти придурки-дети в коридорах: «Заблокировано Джеймсом», — заявил Игуодала в видео Ричарда Джефферсона для YouTube.

Эпизод произошёл в концовке седьмого матча при счёте 89:89. Стивен Карри начал быстрый отрыв и отдал передачу Игуодале, который уже готовился к лёгкому данку. Однако Леброн Джеймс совершил рывок через всю площадку и в последний момент заблокировал бросок, прижав мяч к щиту.

НБА - плей-офф . Финал. 7-й матч
20 июня 2016, понедельник. 03:00 МСК
Голден Стэйт Уорриорз
Окленд
Окончен
89 : 93
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Голден Стэйт Уорриорз: Грин - 32, Карри - 17, Томпсон - 14, Барнс - 10, Ливингстон - 8, Игуодала - 4, Барбоза - 3, Варежао - 1, Раш, Спейтс, Макаду, Кларк, Эзели
Кливленд Кавальерс: Джеймс - 27, Ирвинг - 26, Смит - 12, Лав - 9, Томпсон - 9, Шамперт - 6, Джефферсон - 2, Мо Уильямс - 2, Джонс, Деллаведова, Фрай, Мозгов, Джонс

Этот момент, получивший название «Блок», стал ключевым в победной кампании «Кливленд Кавальерс» и помог команде впервые в истории завоевать чемпионский титул НБА.

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