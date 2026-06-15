Игуодала рассказал, как легендарный блок Леброна в финале НБА преследовал его семью годами

Бывшая звезда НБА Андре Игуодала поделился воспоминаниями об эпизоде из седьмого матча финала НБА 2016 года, когда Леброн Джеймс совершил один из самых известных блок-шотов в истории лиги. По словам Игуодалы, этот момент стал настолько культовым, что сопровождал его семью на протяжении многих лет.

«Мою дочь дразнили эти придурки-дети в коридорах: «Заблокировано Джеймсом», — заявил Игуодала в видео Ричарда Джефферсона для YouTube.

Эпизод произошёл в концовке седьмого матча при счёте 89:89. Стивен Карри начал быстрый отрыв и отдал передачу Игуодале, который уже готовился к лёгкому данку. Однако Леброн Джеймс совершил рывок через всю площадку и в последний момент заблокировал бросок, прижав мяч к щиту.

Этот момент, получивший название «Блок», стал ключевым в победной кампании «Кливленд Кавальерс» и помог команде впервые в истории завоевать чемпионский титул НБА.