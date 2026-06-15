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Клуб «Динамо-Владивосток» близок к вступлению в Единую лигу

Клуб «Динамо-Владивосток» близок к вступлению в Единую лигу
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Директор команды «Динамо-Владивосток» Эдуард Сандлер рассказал, что заявка клуба на участие в Единой лиге ВТБ получила положительную оценку со стороны руководства организации.

— Насколько сейчас уверены, что удастся осуществить план по вступлению клуба в Единую лигу?
– Я не ставлю вопрос об уверенности здесь. Мы со своей стороны выполнили все условия, которые обозначает лига для входящих команд. Все наши документы были приняты, оценка дана позитивная. И нам прислали уведомление об участии в совете Единой лиги в Москве 23 июня, на который мы отправимся. И дальше уже по регламенту лиги участники, члены совета будут голосовать по поводу вопроса вступления. Так что есть только внутренняя многолетняя надежда, – приводит слова Сандлера портал «Матч ТВ».

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