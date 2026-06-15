ЦСКА продлил контракт с главным тренером фарм-клуба Олегом Бартуновым

ПБК ЦСКА заключил новое соглашение с главным тренером ЦСКА-2 Олегом Бартуновым. Бартунов возглавил дубль красно-синих прошлым летом. До этого, с 2023 года, он работал ассистентом главного тренера ЦСКА, став двукратным чемпионом Единой лиги ВТБ и чемпионата России.

По итогам прошедшего сезона подопечные Бартунова стали первым фарм-клубом, вышедшим в «Финал четырёх» Кубка России. Молодая команда прошла предыдущие стадии, обыграв по ходу турнира гораздо более опытных соперников. В Суперлиге по ходу сезона ЦСКА-2 одержал победы над всеми будущими полуфиналистами и до последнего тура претендовал на прямое попадание в плей-офф.

«Хочу поблагодарить руководство клуба за оказанное доверие. Очень рад продолжить работу в системе ЦСКА. Разделяя цели и ценности клуба, с удовольствием и нетерпением приступаю к новому этапу работы», — приводит слова Бартунова пресс-служба клуба.

ЦСКА-2 выступает в Суперлиге — втором по силе дивизионе чемпионата России. Основная команда ЦСКА в сезоне-2025/2026 выиграла Единую лигу, завоевав 13-й титул в истории.