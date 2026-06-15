В УНИКСе намерены продлить контракт с Алексеем Шведом

Президент казанского клуба УНИКС Евгений Богачёв подтвердил, что команда нацелена на сохранение в своём составе 37-летнего российского защитника Алексея Шведа.

«Мы предлагаем Алексею продолжить играть в нашей команде. В концовке сезона у него были небольшие травмы, и мы в последних играх побоялись усугубить их, поэтому Швед не играл. Хотя сам он не отказывался и на уколах до этого играл.

Мы собрали болельщиков, устроили торжественное завершение сезона. В общем, дайте отдохнуть ему и нам пару дней. Предложение Алексею через агента есть, и я думаю, что договоримся.

Я Шведу на прошедшем мероприятии руку пожал, поблагодарил за то, что он мужественно на уколах играл, что помогал нам. Алексей помог нам в прошедшем сезоне. Это однозначно», – приводит слова Богачёва портал «Матч ТВ».