Обрадович стал основным кандидатом на пост главного тренера «Панатинаикоса» — Sport24.gr

Сербский специалист Желько Обрадович является основным кандидатом на пост главного тренера «Панатинаикоса» после ухода Эргина Атамана. Об этом сообщает греческая редакция издания Sport24.

По информации источника, руководство греческого клуба рассматривает возможность возвращения Обрадовича спустя 14 лет после его ухода из команды.

С 1999 по 2012 год сербский тренер возглавлял «Панатинаикос», с которым выиграл пять титулов Евролиги, 11 чемпионатов Греции и семь Кубков страны.

Последним местом работы Обрадовича был БК «Партизан», который он тренировал с 2021 по 2025 год. За этот период команда дважды становилась чемпионом Адриатической лиги. В ноябре 2025 года специалист покинул белградский клуб.

Ранее «Панатинаикос» объявил об окончании сотрудничества с Эргином Атаманом после окончания сезона-2025/2026. Команда завершила чемпионат Греции поражением от «Олимпиакоса» в финальной серии плей-офф.