Источник: ассистент «Бостона» — основной кандидат на пост главного тренера «Портленда»

Ассистент главного тренера БК «Бостон Селтикс» Тайлер Лэшбрук является одним из основных претендентов на должность главного тренера «Портленд Трэйл Блэйзерс». Об этом сообщил инсайдер Эван Сайдери в своём аккаунте в социальной сети Х.

По информации источника, позиции Лэшбрука в борьбе за вакансию укрепились после того, как Тьяго Сплиттер, также рассматривавшийся «Портлендом», стал близок к подписанию контракта с «Чикаго Буллз».

Лэшбрук работает в системе «Бостона» с 2023 года. До этого специалист почти 10 лет провёл в структуре «Филадельфии Сиксерс», где занимался видеокоординацией, анализом матчей и развитием игроков.

В сезоне-2024/2025 Лэшбрук возглавлял «Мэн Селтикс» — фарм-клуб «Селтикс» в G-Лиге. Под его руководством команда выдала серию из восьми побед и повторила клубный рекорд. В феврале специалист был признан тренером месяца в лиге.

Если «Портленд» остановит выбор на Лэшбруке, то 34-летний специалист станет самым молодым главным тренером в НБА.