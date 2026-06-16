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Источник: ассистент «Бостона» — основной кандидат на пост главного тренера «Портленда»

Источник: ассистент «Бостона» — основной кандидат на пост главного тренера «Портленда»
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Ассистент главного тренера БК «Бостон Селтикс» Тайлер Лэшбрук является одним из основных претендентов на должность главного тренера «Портленд Трэйл Блэйзерс». Об этом сообщил инсайдер Эван Сайдери в своём аккаунте в социальной сети Х.

По информации источника, позиции Лэшбрука в борьбе за вакансию укрепились после того, как Тьяго Сплиттер, также рассматривавшийся «Портлендом», стал близок к подписанию контракта с «Чикаго Буллз».

Лэшбрук работает в системе «Бостона» с 2023 года. До этого специалист почти 10 лет провёл в структуре «Филадельфии Сиксерс», где занимался видеокоординацией, анализом матчей и развитием игроков.

В сезоне-2024/2025 Лэшбрук возглавлял «Мэн Селтикс» — фарм-клуб «Селтикс» в G-Лиге. Под его руководством команда выдала серию из восьми побед и повторила клубный рекорд. В феврале специалист был признан тренером месяца в лиге.

Если «Портленд» остановит выбор на Лэшбруке, то 34-летний специалист станет самым молодым главным тренером в НБА.

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